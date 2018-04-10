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10 апреля 201816:24 Максим Опарин

Заборы раздора: московские дворы превратились в западню

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В Москве сразу несколько дворов оказались в изоляции. Прямую дорогу к метро и остановкам общественного транспорта перегородили высокие заборы. Как придомовая территория оказывается в чужой собственности?

Жильцы сразу нескольких домов по улице Ферсмана живут, как в западне. Соседи из элитной многоэтажки поставили забор и лишили их сквера, где когда-то могли гулять все.

В ТСЖ "Академический" уверяют, что после строительства многоэтажки было проведено межевание, и земля у них в собственности. Однако жители окрестных домов уверены, что процедуру провели с нарушениями.

"Они ссылаются на некий протокол, что была эта комиссия по межеванию. Но мы об этой комиссии ничего не знали", — говорит Татьяна Никитская.

"Мы живем не в лесу, а в Академическом районе города Москвы. Все сделано по закону, у нас земля оформлена в собственность", — парирует Людмила Долгушина, председатель ТСЖ "Академический".

А этот забор вырос на пути тех, кто спешит к метро "Динамо" с улицы Верхняя Масловка. Жители выиграли суд у комплекса "Петровский парк". Есть решение о демонтаже самовольно установленного ограждения. Его уже разбирали несколько раз, но на следующий день он появлялся вновь.

- Теперь приходится идти в обход. В левую сторону совсем неудобный проход между машинами.

Самый центр Москвы, улица Тверская, дом 6. Междворовый проезд перегорожен забором. Причем, стоит здесь он уже лет 10.

"Если произойдет какое-либо возгорание, машина пожарная дальше не проедет. Поэтому этот забор создает пожарную опасность для проживающих людей", — объясняет Наталья Селиванова.

С другой стороны сомнительную конструкцию подпирают железные трубы, за забором стоит одинокая будка охранника. По словам местных жителей, здесь обосновалась нелегальная платная парковка.

Схему борьбы с нелегальными заборами юристы уже отработали.

"Необходимо узнать кадастровый номер участка, номер дома, сфотографировать этот забор и обратиться в префектуру с жалобой, что этот забор возведен незаконно", — советует юрист Дмитрий Фаустов.

Даже если у владельца ограды территория в собственности, результаты межевания возможно оспорить в судебном порядке.

Текст: "Вести-Москва"

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