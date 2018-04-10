РФС разрешил "Амкару" проводить домашние матчи в Перми

10 апреля представители Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги по итогам заседания разрешили пермскому "Амкару" проводить домашние матчи на стадионе "Звезда". Клубу из Перми вернули соответствующую лицензию.

"Решение принято. Теперь "Амкар" может проводить матчи в Перми. Комиссия убедилась, что необходимые работы выполнены", — цитирует руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова "Спорт-экспресс".

Ранее РФС запретил проводить игры чемпионата России в Перми из-за плохого состояния газона на стадионе "Звезда". "Амкар" был вынужден перенести домашние встречи с тульским "Арсеналом" и столичным "Локомотивом" в Уфу и Москву соответственно.