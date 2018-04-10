"МУЛЬТ" стал первым мультиязычным цифровым кинотеатром

"МУЛЬТ" стал первым мультиязычным цифровым кинотеатромЧитайте нас в Telegram
"МУЛЬТ" открыл детям планеты волшебный мир современной российской мультипликации. Они теперь смогут смотреть российские мультфильмы, так как на английский и испанский языки переведен самый популярный в России видеосервис для просмотра анимационных фильмов "МУЛЬТ". Приложение MOOLT уже доступно миллиардам жителей Земли на мобильных устройствах и мультимедийных приставок Android TV.
На канале можно смотреть непрерывно новые мультфильмы в течение более 30 часов. За пределами России пользователи уже могут смотреть более 300 эпизодов 10 мультсериалов, созданных по заказу "Цифрового Телевидения" анимационной студией "Паровоз". Их перевели и переозвучили на английский и испанский языки, при этом изменили графику, скорректировав ее с учетом культурологических особенностей жителей других стран. В странах, где английский и испанский языки являются официальными, проживает почти 2 миллиарда человек.
"Нам приятно познакомить такую значительную аудиторию с современной качественной анимацией из России. За первый год продвижения за рубежом наших мультфильмов нам удалось заключить большое количество соглашений об их продаже на телеканалы разных стран. При этом цифровая дистрибуция конечным пользователям — такая же важная часть стратегии международного продвижения наших анимационных брендов, как и продажа прав на контент. Мы планируем активно развивать на других рынках уже имеющиеся бренды и предлагать новые", — отметил председатель совета директоров "Цифрового Телевидения", заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников.
Теперь для иностранной аудитории в качестве Full HD адаптированы "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "Герои Энвелла", "Бумажки", "Четверо в кубе", "Деревяшки", "СОБЕЗ", "Волшебный фонарь", "Аркадий Паровозов".
Онлайн-кинотеатр MOOLT появился в AppStore и Google Play. Приложение MOOLT позволяет скачивать мультфильмы на мобильное устройство. Это позволяет потом смотреть видео без выхода в интернет. Также в приложении есть функция "Родительский контроль".
В России "МУЛЬТ" – постоянный участник списков лучших детских приложений в AppStore и Google Play, который позволяет смотреть мультсериалы без подключения к интернету и рекламы. Доверие миллионов родителей канал завоевал благодаря безопасности и удобству: приложение – незаменимый помощник в поездках и дома, которое не покажет "вредный" контент и не уведет на сторонний сайт. По итогам 2017 года "МУЛЬТ" – одно из лучших приложений для iPad по мнению редакции AppStore Russia..
Приложения MOOLT по заказу "Цифрового Телевидения" разрабатывает компания "0+ медиа", продвижение осуществляет главный эксперт по детским мобильным приложениям на территории Восточной Европы — издательство "Интерактивный МУЛЬТ". В планах создателей – популяризация российского анимационного наследия на мировом рынке и постоянное пополнение MOOLT лучшими отечественными и мировыми мультфильмами.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США готовятся к удару по Сирии
- Юлию Скрипаль выписали из больницы
- Рубль продолжил стремительное падение
- ФСБ предотвратила теракты в день выборов президента
- Проблему Донбасса обсудят без России
Самое читаемое
-
Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора
- Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого любовника
- Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
- Nissan сообщил, когда начнет выпускать обновленные Qashqai и X-Trail в России
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
Экономика
-
Доллар превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года
- Проблемы "РусАла" взорвали рынок алюминия
- Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ?
- Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд
- Обвал рубля: как это делается?
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Очередной вброс фабрики фейковых новостей
- Как убивают в Британии: данные Генпрокуратуры РФ
- Первая совместная репетиция Парада Победы
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Гонщик на BMW заявляет, что не сбивал погибшую женщину
- Весна в столице: переобуваться или подождать?
- В Параде Победы впервые примут участие истребители Су-57
- Первая полуподземная станция столичного метро почти готова
- Пасхальный фестиваль посвятили благотворительности
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси