Докатившемуся до ночлежки актеру Петренко ищут "генерал-бабу"Читайте нас в Telegram
Актер Алексей Петренко оказался в нищете — в ночлежке на окраине Москвы, среди бомжей и маргиналов. Он питается тем, что ему дают из жалости, и взывает о помощи, оправдываясь тем, что алкоголь довел его до такого состояния из-за невостребованности.
И это – несмотря на то, что еще совсем недавно он был успешным и востребованным: снимался в сериалах и клипах знаменитых исполнителей, был частым гостем популярных телепрограмм, даже записывал собственные песни.
Съемочной группе "Прямого эфира" Петренко показал свое нынешнее место жительства, а они записали его исповедь.
Алексей говорит, что родители его выбор не поддерживали изначально, надеясь, что он станет "статистическим тружеником", Петренко же мечтал об актерской деятельности, телевидении, шоу-бизнесе.
Продюсеров у него нет, и все, чего он до этого добился, он добился сам. Домой возвращаться 38-летний актер не хочет – родители снова потребуют устроиться на "нормальную работу".
Некоторое время назад в Интернете он познакомился с девушкой Татьяной, которая сочла его за "звездного парня". Но затем ей пришлось столкнуться с запоями Алексея, и она не выдержала – выгнала его на улицу. Там актера подобрали и отправили в ночлежку.
Петренко признается, что алкоголь позволяет ему на некоторое время уйти в нирвану, а потом снова становится тошно. Он уверяет, что согласен лечиться и просит, чтобы его кто-нибудь оттуда забрал.
При этом мать актера Татьяна Николаевна говорит, что не знает, где обитает ее сын. Она уверена, что у Алексея все в порядке: он ежедневно по утрам звонит, говорит, что у него все нормально, он едет на съемки, а живет у Тани.
"Главное – я не знаю, как ему помочь: в больницу он не хочет, кодироваться не хочет", – говорит мать Петренко. Алексей же утверждает, что он уже лежал в больнице и дважды кодировался, но не помогло.
"Дело не столько в моем алкоголизме, сколько в моей невостребованности", – считает актер.
Гости в студии живо откликаются на проблемы Петренко. Хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, в клипе которого снимался Алексей, говорит, что он – артист, а артистам свойственен "пограничный образ жизни".
Пархоменко считает, что если Алексей сейчас на дне, то должен этому радоваться, поскольку только со дна можно подняться. "Непонятно только, почему он ждет, что ему в этом все должны помогать", — недоумевает исполнитель.
Согласны с тем, что негоже 38-летнему мужчине ждать помощи от окружающих, а надо хоть что-то сделать самому для своего спасения, и другие гости в студии.
Многие представители творческой среды при этом признаются, что сталкивались в своей жизни с аналогичными проблемами, но нашли возможности их преодолеть.
При этом не все разделяют мнение о том, что творческие люди начинают пить от невостребованности. Нередки и случаи, когда актер востребован, но начинает употреблять алкоголь, срывает съемки, и тогда, конечно, к нему изменяется отношение людей, которые вместе с ним включены в творческий процесс.
А вот актриса Сара Окс считает, что Алексею поможет "генерал-баба" из киноиндустрии, которая сможет взять его в ежовые рукавицы и заставит работать.
Почему Петренко перестали звать на съемки, а рядом нет ни родных, ни друзей? От чего сейчас надо его спасать на самом деле? Где актер, который не может себе позволить нормальное жилье, берет деньги на водку, и что говорит о своем постояльце хозяйка ночлежки, которая подобрала Алексея? Ответы на эти и другие вопросы – в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США готовятся к удару по Сирии
- Юлию Скрипаль выписали из больницы
- Рубль продолжил стремительное падение
- ФСБ предотвратила теракты в день выборов президента
- Проблему Донбасса обсудят без России
Самое читаемое
-
Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора
- Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого любовника
- Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
- Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
Экономика
-
Доллар превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года
- Проблемы "РусАла" взорвали рынок алюминия
- Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ?
- Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд
- Обвал рубля: как это делается?
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Очередной вброс фабрики фейковых новостей
- Как убивают в Британии: данные Генпрокуратуры РФ
- Первая совместная репетиция Парада Победы
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Дамба не выдержала напора: подмосковные дороги затопило
- Газовые аферисты навязывают датчики, угрожая отключить плиту
- Врач подделывала справки о состоянии здоровья пилотов
- Данные о пользователях Wi-Fi в метро утекли в Сеть
- Пасхальный фестиваль посвятили благотворительности
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси