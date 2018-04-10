Модернизация медицины: на помощь пациентам приходит робот-хирург

Робот-хирург, мобильный томограф и автоматизированная лаборатория: врачи спинального нейрохирургического центра в Москве ежедневно проводят уникальные операции на позвоночнике. Центр, оснащенный новейшими технологиями, создан на базе обычной городской больницы.

Отделение спинальной нейрохирургии. В операционной несколько врачей, но сейчас здесь главный хирург — робот. На столе пациент с тяжелой травмой позвоночника. Хирурги приступают к операции. Но заранее они уже выполнили ее виртуально с помощью робота. Томограф сканирует пациента прямо на хирургическом столе, информация поступает в компьютер.

"Стандартная компьютерная томография осуществляется, лежа на спине. Таким образом, имея данные со стандартной томографии, робот может быть дезориентирован", — объясняет Дмитрий Дзукаев, руководитель Московского городского спинального нейрохирургического центра при ГКБ имени Л. А. Ворохобова №67.

- Он полностью смоделировал позвоночник в режиме реального времени, как он располагается на операционном столе. Это снижает риск какой-либо ошибки.

Чем выше точность во время операции, тем легче проходит реабилитация — тренажеры, бассейн, занятия с кинезиотерапевтом.

"У меня была грыжа, была полная компрессия нерва и неработоспособность правой ноги. Соответственно, бегать не мог. Сейчас чувствую себя отлично, готов максимально тренироваться уже", — рассказывает футболист Евгений Кирисов.

Основа хорошей медицины — врачи, а передовой — врачи и технологии. В лаборатории свои умные машины. Сюда приходят пробы со всего Северо-Западного округа. Анализы можно сдать в своей поликлинике. Лечащий врач получит результат в течение суток, а в экстренных случаях всего за час. При этом нагрузка на сотрудников лаборатории благодаря полной автоматизации не увеличилась.

"Информатизация дает несравненные плюсы. В год мы делаем более 12 миллионов исследований, работает 55 сотрудников в лаборатории", — объясняет Ольга Калачева, заведующая централизованной лабораторией при ГКБ №67.

"Самое главное, что это обычная городская клиническая больница, где может получить помощь каждый житель города Москвы абсолютно бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования", — поясняет Андрей Школа, главный врач ГКБ №67.

Все это стало возможным благодаря программе модернизации системы здравоохранения.