Капитана "Норда" выпустили из СИЗО, теперь его ждут в СБУ

Капитана российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко отпустили из следственного изолятора в Херсоне на юге Украины после подтверждения прохождения через счет казначейства денег, внесенных адвокатами за освобождение арестованного моряка 6 апреля.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказала Анна Шевелева, представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого мая.

По ее словам, Горбенко пошел в больницу проверять здоровье, затем его ждут в полиции для оформления электронного браслета, а потом он поедет на допрос в Службу безопасности Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Крыма – подразделения созданного на Украине, подчеркнула, что Горбенко должен теперь каждый понедельник являться на допрос к следователю в главное управление СБУ по Крыму, которое территориально находится в Херсоне . И по словам словам собеседницы агентства, если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Его обвиняют в незаконном пересечении границы и отпустили лишь после внесения адвокатами денежного залога в сумме 35,24 тысяч гривен (около 1,3 тысячи долларов).

Что касается членов экипажа "Норда", которое было 25 марта задержано морскими пограничниками Украины в Азовском море и отбуксировано в Бердянск, то, по словам представительницы прокуратуры, они допрашиваются в СБУ, после чего будут отпущены.