В сто раз чувствительнее: детище сибирских учёных отыщет драгоценные металлы

Тема:
Геология и науки о Земле 26 минут назад
В сто раз чувствительнее: детище сибирских учёных отыщет драгоценные металлыЧитайте нас в Telegram
Учёные Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН (ИАиЭ СО РАН) и Института геохимии Сибирского отделения РАН (ИГХ СО РАН) создали прибор для быстрого анализа геологических проб. По чувствительности к таким драгоценным металлам, как золото, серебро, платина и палладий, оборудование не имеет аналогов, превосходя ближайших конкурентов в сто раз.
"В оборудовании применён метод, который позволяет в сто раз снизить пределы обнаружения в породах драгоценных металлов – золота, серебра, платины, палладия. Обычно предел обнаружения – это один грамм на тонну, у нас он – десять миллиграммов на тонну", – объясняет Владимир Лабусов из ИАиЭ СО РАН, чьи слова приводит ТАСС.
Принцип работы прибора чрезвычайно прост. По сути, это спектральный анализ. Каждый химический элемент, будучи раскалён до свечения, излучает свет строго определённой длины волны, индивидуальной, как отпечатки пальцев. В созданной сибирскими учёными установке образцы погружаются в плазму электрической дуги и превращаются в раскалённый газ. Яркие вспышки на ожидаемых длинах волн и маркируют наличие искомых металлов.
Однако, как и всегда в таких случаях, чтобы реализовать одну простую идею, нужно решить массу сложных технических проблем. Например, написать компьютерные программы, которые эффективно опознают нужные линии в наборе из десяти тысяч образцов спектра.
Зато теперь, когда прибор готов к применению, можно пользоваться всеми его преимуществами. Помимо уже упомянутой высокой чувствительности, это скорость работы. Ведь образцы не нужно растворять, как это делается при применении других методов. К тому же такой подход позволяет не только зафиксировать наличие драгоценного металла, но и определить химический состав породы, а это важно для тех, кто будет разрабатывать технологию извлечения.
Прибор уже применяется для геологической разведки некоторыми компаниями России, Казахстана и Узбекистана. Вместе с тем учёные продолжают его совершенствовать.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как искать золото помогают термиты, а алмазы — редкие африканские растения и рентген, а ещё об уникальной сейсмостанции для разведки нефти и газа и о гравиметре, который поможет искать полезные ископаемые.
Ранее по теме
-
Африка трещит: в Кении появился гигантский разлом. Видео4 суток назад
-
Почему человечество выжило после мощнейшего извержения супервулкана28 суток назад
-
"Космический" лёд в алмазах рассказал о воде, текущей на рекордных глубинах29 суток назад
-
Вулканологи обнаружили под тропическим островом столб магмы, который помнит первозданную Землю1 месяц назад
-
Окисленное железо из глубин мантии Земли удивило геологов2 месяца назад
-
Вулканические кристаллы помогут учёным прогнозировать опасные извержения2 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США отправляют ударную группу к Сирии
- В деле отравления в Солсбери прибавилось вопросов
- Украина арестовала еще одно российское судно
- Небензя предупредил США о последствиях удара по Сирии
- Меркель: "Северный поток-2" должен учесть интересы Украины
Самое читаемое
-
Докатившемуся до ночлежки актеру Петренко ищут "генерал-бабу"
- Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора
- Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого любовника
- Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
- Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
Экономика
-
Доллар превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года
- Проблемы "РусАла" взорвали рынок алюминия
- Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ?
- Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд
- Обвал рубля: как это делается?
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Куда исчезла из больницы Юлия Скрипаль
- "Химатака" в Сирии не оставила следов
- Триумф Нурмагомедова: родина встретила чемпиона овациями
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Дамба не выдержала напора: подмосковные дороги затопило
- Газовые аферисты навязывают датчики, угрожая отключить плиту
- Врач подделывала справки о состоянии здоровья пилотов
- Данные о пользователях Wi-Fi в метро утекли в Сеть
- Приставы научились вылавливать злостных должников на дорогах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси