Посольство РФ требует доказательств того, что Юлию Скрипаль увезли в "безопасное место" с ее согласия

Тема:
Отравление Скрипаля 1 час назад
Посольство РФ требует доказательств того, что Юлию Скрипаль увезли в "безопасное место" с ее согласияЧитайте нас в Telegram
Посольство России в Лондоне требует доказательств того, что все действия в отношении Юлии Скрипаль осуществляются с ее согласия. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
В заявлении посольства отмечается, что сообщения о перемещении Юлии в "безопасное место" не могут не вызывать беспокойства. Фактически это означает "продолжение линии на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования". В дипмиссии убеждены, что подробности инцидента в Солсбери в изложении Юлии стали бы весомым вкладом в продвижение расследования.
В посольстве подчеркнули, что до сих пор нет информации о здоровье и пожеланиях Юлии, о ее состоянии, а также о том, "выступает ли она от своего имени или за нее говорят британские власти, нарушая ее права".
"Подтверждаем наше желание встретиться с ней и убедиться в том, что у нее все хорошо. И уж как минимум мы срочно требуем доказательств того, что все действия в отношении Юлии осуществляются с ее добровольного согласия", — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, в дипмиссии напомнили, что представители больницы, где проходили лечение Скрипали, ни разу прямо не подтвердили, что у пострадавших были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого. В этой связи посольство направило новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо главе больницы с просьбой еще раз уточнить данный вопрос. Также остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения, или же кто-то давал согласие от их имени.
Также в посольство прокомментировали предполагаемый снос дома Скрипалей и паба, который они посетили. По мнению диппредставительства, такие действия лишь подтверждают, что Великобритания встала на путь уничтожения ценных улик.
Сергей и Юлия Срипаль были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" российского производства. Москва категорически отвергает эти обвинения.
Между тем сегодня Юлия Скрипаль, о поправке которой британцы говорили как о невозможном, поправилась и выписалась из больницы. Теперь ее отвезли в некое "безопасное место", сообщает "Россия 24". Дальше планируется вывезти Скрипалей из Великобритании. По информации газеты The Sunday Times, рассматривается Канада, Австралия и Новая Зеландия. Также Скрипалям, вероятно, предложат переехать в Соединенные Штаты и жить там под чужими именами.
Российской стороне отказывают в консульском доступе к гражданам России и не предоставляют никакой поддающейся проверке информации. Таким образом, Великобритания не выполняет свои обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией. Кроме того, будет снесен дом Сергея Скрипаля, а также паб и ресторан в Солсбери, куда он заходил с дочерью.
Ранее по теме
-
Юлия Скрипаль вышла из больницы и исчезла в "безопасном месте"4 часа назад
-
После выписки из больницы Юлия Скрипаль продолжит лечение7 часов назад
-
Выздоровевшую Юлию Скрипаль спрятали в "безопасное место"8 часов назад
-
Юлию Скрипаль выписывают из больницы9 часов назад
-
Посольство РФ: отсутствие доступа к Скрипалям может рассматриваться как похищение12 часов назад
-
Отвлечь внимание: британские газеты переключились со Скрипалей на миф о химатаке17 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США готовятся к удару по Сирии
- Юлию Скрипаль выписали из больницы
- Рубль продолжил стремительное падение
- ФСБ предотвратила теракты в день выборов президента
- Проблему Донбасса обсудят без России
Самое читаемое
-
Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора
- Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого любовника
- Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
- Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
Экономика
-
Доллар превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года
- Проблемы "РусАла" взорвали рынок алюминия
- Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ?
- Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд
- Обвал рубля: как это делается?
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Очередной вброс фабрики фейковых новостей
- Как убивают в Британии: данные Генпрокуратуры РФ
- Первая совместная репетиция Парада Победы
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Дамба не выдержала напора: подмосковные дороги затопило
- Газовые аферисты навязывают датчики, угрожая отключить плиту
- Врач подделывала справки о состоянии здоровья пилотов
- Данные о пользователях Wi-Fi в метро утекли в Сеть
- Пасхальный фестиваль посвятили благотворительности
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси