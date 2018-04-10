Посольство РФ требует доказательств того, что Юлию Скрипаль увезли в "безопасное место" с ее согласия

Посольство России в Лондоне требует доказательств того, что все действия в отношении Юлии Скрипаль осуществляются с ее согласия. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В заявлении посольства отмечается, что сообщения о перемещении Юлии в "безопасное место" не могут не вызывать беспокойства. Фактически это означает "продолжение линии на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования". В дипмиссии убеждены, что подробности инцидента в Солсбери в изложении Юлии стали бы весомым вкладом в продвижение расследования.

В посольстве подчеркнули, что до сих пор нет информации о здоровье и пожеланиях Юлии, о ее состоянии, а также о том, "выступает ли она от своего имени или за нее говорят британские власти, нарушая ее права".

"Подтверждаем наше желание встретиться с ней и убедиться в том, что у нее все хорошо. И уж как минимум мы срочно требуем доказательств того, что все действия в отношении Юлии осуществляются с ее добровольного согласия", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в дипмиссии напомнили, что представители больницы, где проходили лечение Скрипали, ни разу прямо не подтвердили, что у пострадавших были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого. В этой связи посольство направило новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо главе больницы с просьбой еще раз уточнить данный вопрос. Также остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения, или же кто-то давал согласие от их имени.

Также в посольство прокомментировали предполагаемый снос дома Скрипалей и паба, который они посетили. По мнению диппредставительства, такие действия лишь подтверждают, что Великобритания встала на путь уничтожения ценных улик.

Сергей и Юлия Срипаль были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" российского производства. Москва категорически отвергает эти обвинения.

Между тем сегодня Юлия Скрипаль, о поправке которой британцы говорили как о невозможном, поправилась и выписалась из больницы. Теперь ее отвезли в некое "безопасное место", сообщает "Россия 24". Дальше планируется вывезти Скрипалей из Великобритании. По информации газеты The Sunday Times, рассматривается Канада, Австралия и Новая Зеландия. Также Скрипалям, вероятно, предложат переехать в Соединенные Штаты и жить там под чужими именами.

Российской стороне отказывают в консульском доступе к гражданам России и не предоставляют никакой поддающейся проверке информации. Таким образом, Великобритания не выполняет свои обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией. Кроме того, будет снесен дом Сергея Скрипаля, а также паб и ресторан в Солсбери, куда он заходил с дочерью.