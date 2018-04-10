Президент ФИФА Инфантино: в России безопасно

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино посоветовал болельщикам из разных стран не беспокоиться о собственной безопасности в России во время чемпионата мира. По его словам, для этого организаторы турнира принимают беспрецедентные меры.

"В России безопасно. А во время чемпионата мира будет еще безопаснее, потому что российские власти понимают всю важность этого мероприятия и хотят показать гостеприимство своей страны", — цитирует Инфантино РИА Новости.

"Для обеспечения безопасности принимаются беспрецедентные меры. В России будут созданы все условия для того, чтобы мундиаль прошел в спокойной обстановке. Пусть люди, которые хотят посетить турнир, приезжают в Россию", — добавил президент ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.