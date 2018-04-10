В сирийскую Думу в поисках применения хлора отправятся эксперты ОЗХО

Сообщения о химатаке в сирийском городе Дума проверят эксперты. В Восточную Гуту направятся эксперты Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Гендиректор организации Ахмет Узюмджю обратился к официальному Дамаску с просьбой подготовить условия для отправки миссии экспертов, сообщает ТАСС. Кроме того, ОЗХО собирает информацию из всех доступных источников и анализируют ее.

Ранее известные своими фейковыми новостями и провокациями "Белые каски" заявили, что в пригороде Дамаска войска президента Сирии Башара Асада взорвали бомбу с бочкой хлора. Последствия такой "химической атаки" они сняли на видео, даже не позаботившись о достоверности видеоряда.

Кроме того, "Белые каски" не остановили и предупреждения официального представителя России в ООН Виктора Небензи о готовящейся провокации.

На этом фоне о готовности вновь нанести удар по Сирии заявил президент США Дональд Трамп. Он уже распорядился подогнать к берегами Сирийской Арабской Республики американский эсминец "Дональд Кук". Ранее ложь о применении Дамаском химоружия была оправданием американской агрессии при нанесении авиаудара по сирийской авиабазе Шайрат.