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10 апреля 201818:55

Врач за взятки выписывала летчикам липовые справки для допуска к полетам

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В Москве задержана врач, которая за взятки подделывала результаты обследования для летчиков гражданской авиации. Пилотам, которые по состоянию здоровья не могли получить допуск к полетам, она выписывала липовые справки. За услуги брала от 8 до 50 тысяч рублей.

Когда информация попала к оперативникам ФСБ, в ее кабинете была установлена скрытая видеоаппаратура. И после получения очередной взятки за поддельную кардиограмму доктора задержали. Корреспондентам программы "Вести-Москва" удалось пообщаться с летчиком, который передал деньги. Он утверждает, что это был просто подарок.

- Мне доктор очень нравился, я хотел отблагодарить. Я бы не успел купить там цветы, конфеты, может, бутылку коньяка, и положил 15 тысяч в карман. Это было зафиксировано камерой. И сказали, что я взяткодатель.

Как выяснило, клиентами этого доктора становились в основном пилоты в возрасте. Одним она давала специальные медикаменты, временно улучшающие состояние организма перед обследованием, другим изменяла результаты анализов.

"Она обвиняется в получении взятки от начальника летного отдела одной из авиакомпаний за неуказание в медицинских документах последнего сведений о выявленных у него признаках заболевания, исключающего годность к летной работе", — сообщила Елена Марковская, старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Текст: "Вести-Москва"

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