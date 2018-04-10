Газета: США ударят, в первую очередь, по 22 целям на территории Сирии

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Конфликт в Сирии 22 минуты назад
Газета: США ударят, в первую очередь, по 22 целям на территории СирииЧитайте нас в Telegram
Соединенные Штаты Америки определили 22 цели первостепенной важности на территории Сирии.
Как передает "Интерфакс", об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak, ссылаясь на специалиста по международным отношениям Сирии Закарию Молахавчи.
По данным издания, среди потенциальных мишеней находятся цели, которые располагаются в районе провинции Хомс, а также в районе пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Там находятся российские военнослужащие.
Бомбардировкам будут подвергаться военные базы в районе Хомса, Дамаска, Тартуса, Хамы, Эль-Хасаки, Дейр-эз-Зора и Ракки. Также США, Великобритания, Франция и Израиль договорились между собой, что бомбардировкам подвергнутся военные аэродромы, по которым будут наносится ракетные удары различных классов.
По мнению Молохавчи, американцы могут атаковать районы Сирии, где существуют проблемы между курдскими отрядами и сирийскими правительственными силами, а также шиитскими ополченцами.
По мнению эксперта, уничтожение систем сирийской системы противовоздушной обороны сместит баланс сил. При этом он отметил, что Пентагон принял во внимание, что Россия повысила уровень боеготовности своих сил на авиабазе Хмеймим и других военных объектах в Сирии.
Как сообщила Stars and Stripes – официальная газета министерства обороны США, в Средиземное море к берегам Сирии направляется ударная группа ВМС во главе с авианосцем Harry S. Truman.
В состав ударной группы также войдут ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", а позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих. Ожидается, что к группе также присоединится фрегат ВМС Германии "Гессен", передает РИА Новости.
Удар по Сирии США намереваются нанести в ответ на якобы проведенную официальным Дамаском химическую атаку города Дума.
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