"Ольха" – убийца "Смерча". Турчинов похвастался новым украинским оружием

"Ольха" – убийца "Смерча". Турчинов похвастался новым украинским оружиемЧитайте нас в Telegram
На Украине прошли испытания нового ракетного комплекса "Ольха". Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, страна получила мощное оружие, которое по всем параметрам превосходит российскую реактивную систему залпового огня "Смерч". Правда, характеристик "Ольхи" Турчинов раскрывать не стал.
Как и не пояснил, чем отличается новейший комплекс от своего предшественника. Судя по тем скупым кадрам, которые опубликовал секретарь СНБО на своей странице в социально сети Facebook, ракета "Ольхи" как две капли воды похожа на стандартный осколочно-фугасный снаряд РСЗО "Смерч". Трубы-направляющие, откуда стартуют боеприпасы, также не отличить от российского аналога. Даже шасси подозрительно напоминает МАЗ-543А. Именно на него ставят тульскую реактивную систему.
Одним словом, на каком основании украинские разработчики переименовали "Смерч" в "Ольху", пока сказать очень сложно. Хотя в конце апреля 2016 года Министерство обороны Незалежной опубликовало заявление президента Петра Порошенко. В нем он упомянул, что "Ольха" – это высокоточный снаряд для РСЗО "Смерч", а никакой не ракетный комплекс. Более того, по неподтвержденной информации, единственное новшество в боеприпасе – его систему коррекции полета просто перевели с ГЛОНАСС на GPS.
Реактивная система залпового огня "Смерч" калибром 300 миллиметров – это одна из мощнейших РСЗО в мире. Радиус ее действия превышает 90 километров, а площадь поражения одного залпа из 12 ракет достигает 60 гектаров.
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