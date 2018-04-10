Павел Погребняк: я потерял полтора года в нездоровой обстановке

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк прокомментировал решение Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза, обязывающее московское "Динамо" выплатить футболисту компенсацию за досрочное расторжение контракта. Также он заявил, что ждет встречи с "бело-голубыми" в чемпионате.

"Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке", — приводит слова форварда Чемпионат.Com.

Кроме того, он добавил, что хочет поквитаться с "бело-голубыми" еще и на футбольном поле. "Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против "Динамо" игра", — заявил Погребняк.