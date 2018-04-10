Газовые аферисты: москвичам навязывают датчики, угрожая отключить плиту

В Москве набирает обороты бизнес на газовых датчиках. Аферисты вынуждают горожан покупать фальшивые приборы. Жертвами дельцов часто становятся пожилые люди. Их легче убедить в том, что компания якобы представляет "Мосгаз".

- Я приобрела совершенно ненужную вещь, отдав половину своей пенсии.

Оставшись без денег, Наталья Ивановна с грустью смотрит на новый датчик. Он появился три недели назад, когда в дверь пенсионерки постучал сотрудник якобы газовой службы. После осмотра плиты мужчина заявил: все хорошо, только нет сигнализатора загазованности.

- Сказал, что могут и газ отключить, если он не будет установлен. Стоит совсем недорого, жизнь дороже, всего 20 тысяч.

В итоге сторговались на 7 тысяч. Таким же образом обработали и соседей Натальи Ивановны.

- Сказали, что отключат газовую плиту, если мы не купим у них прибор, который обнаруживает утечки газа. Представились сотрудниками "Мосгаза".

Семье выставили полный счет в 20 тысяч. Продавцов попросили прийти на следующий день и устроили засаду.

Обычно из слесаря слово не вытянешь, а этот, словно торговый представитель, нахваливает чудо-прибор и убеждает, что такое приспособление — залог безопасности в каждом доме. От этих слов нервы у сотрудников "Мосгаза", которые прятались в соседней комнате, сдали.

- Он выведен на пульт управления? Что он сделает? Он ничего не сделает, это просто фикция. И вы у пожилых абонентов берете деньги!

Датчик должен не только подать сигнал в момент утечки, но и перекрыть трубу с помощью специального клапана. Его нужно врезать в трубу. Но от покупателей эту информацию скрывают и просто клеят датчик на двухсторонний скотч.

Сотрудники фирмы с громким названием "Газ-контроль", похоже, не знают элементарных законов физики. Сигнализатор загазованности они установили на высоте примерно полтора метра, но ведь природный газ легче воздуха, и подобные датчики специалисты крепят на самом верху, под потолком.

Фирма почему-то зарегистрирована в Воронеже, хотя ее представители промышляют в Москве. Отличить их от сотрудников "Мосгаза" на первый взгляд сложно: похожая форма, удостоверение и чемодан с инструментами. Ежедневно в "Мосгаз" звонят 2-3 обманутых москвича. Пострадавших уже сотни.

"Там написано в паспорте, что он срабатывает, когда будет 10% загазованности, а мы прекрасно понимаем, что процент газа от 5% до 15% уже взрывоопасен. То есть меньше 10% — все взорвется пока этот сигнализатор сработает", — объясняет Татьяна Киселева, начальник Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО "Мосгаз".

В "Мосгазе" напоминают, что их сотрудники никогда ничего не продают.