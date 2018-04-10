К Сирии идет атаковавший авиабазу Шайрат американский эсминец

Тема:
Конфликт в Сирии 24 минуты назад
К Сирии идет атаковавший авиабазу Шайрат американский эсминецЧитайте нас в Telegram
К восточному побережью Средиземного моря идет американский эсминец Porter. Год назад, 7 апреля 2017 года он атаковал крылатыми ракетами сирийскую авиабазу Шайрат. На ней якобы были запасы химоружия. Теперь сценарий с несуществующим химоружием и химатаками повторяется.
События годичной давности развивались так: сначала сирийская оппозиция заявила 4 апреля 2017 года о химической атаке в провинции Идлиб. Якобы в Хан-Шейхуне жертвами применения зарина стали 80 человек, а еще две сотни мирных жителей пострадали, напоминает РИА Новости. Москва призывала к тщательному расследованию инцидента и выезде на место экспертов.
Но к России не прислушались. США заявили о вине Дамаска за гибель людей. При этом Сирия весь свой химический арсенал вывезла со своей территории и уничтожила под контролем международной Организации по запрету химоружия (ОЗХО). Вашингтон никаких доказательств виновности Дамаска не представил, но в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат. Якобы с ее территории вылетел самолет, сбросивший бомбу с химоружием. По сирийской авиабазе были выпущены 59 ракет "Томагавк". Четыре человека погибли, более десяти получили ранения.
Теперь президент САШ заявил о том, что Москва и Тегеран поддерживают Башара Асада, а тот применил химоружие в городе Дума. Якобы на район Восточной Гуты была сброшена бомба с бочкой хлора. Инсценировку этого на видео сняли так называемые "Белые каски". Трамп возложил ответственность за несуществующее применение химоружия в пригороде Дамаска лично на президента России Владимира Путина. Он пообещал наказать "виновных", отметив. Что Пентагон имеет много военных вариантов ответа. После этого к берегам Сирии на расстояние 100 километров подошел американский эсминец Donald Cook.
При этом еще 13 марта 2018 года Генштаб Минобороны России, а затем МИД России и постпред России при ООН Василий Небензя предупреждали о готовящейся в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Москва заранее предупредила о планах США использовать эту провокацию для удара по Сирии.
Турецкая газета Yeni Şafak пишет, что Вашингтон ударит по 22 целям на территории Сирии. Бомбардировкам будут подвергаться военные базы в районе Хомса, Дамаска, Тартуса, Хамы, Эль-Хасаки, Дейр-эз-Зора и Ракки, а также военные аэродромы. В том числе цели находятся и у российской базы ВМФ в Тартусе. Москва предупредила, что если такой удар последует, то уничтожены будут не только на несшие его ракеты, но и объекты их старта.
Ранее по теме
-
"Рыбы-мутанты в мутной воде": Небензя предупредил, чем заканчивается вмешательство США24 минуты назад
-
Российские военные не обнаружили следов химической атаки в Сирии48 минут назад
-
США отправляют к берегам Сирии ударную группу ВМС во главе с "Гарри Трумэном"1 час назад
-
Газета: США ударят, в первую очередь, по 22 целям на территории Сирии1 час назад
-
В сирийскую Думу в поисках применения хлора отправятся эксперты ОЗХО2 часа назад
-
Авиаразведчик США собирает сведения о базах РФ в Сирии3 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США готовятся к удару по Сирии
- Юлию Скрипаль выписали из больницы
- Рубль продолжил стремительное падение
- ФСБ предотвратила теракты в день выборов президента
- Проблему Донбасса обсудят без России
Самое читаемое
-
Журналистка трагически погибла в лифте на глазах у дочери
- Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора
- Вдова Евстигнеева переписала все имущество на молодого любовника
- Убийца российской модели изменил внешность и стал йогом
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлено новое поколение Ford Focus
- В России стартовали продажи новейшего кроссовера Volvo
- Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
Экономика
-
Доллар превысил 63 рубля впервые с декабря 2016 года
- Проблемы "РусАла" взорвали рынок алюминия
- Кто и сколько заработал на обвале рынка РФ?
- Российские миллиардеры потеряли за день $16 млрд
- Обвал рубля: как это делается?
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Очередной вброс фабрики фейковых новостей
- Как убивают в Британии: данные Генпрокуратуры РФ
- Первая совместная репетиция Парада Победы
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Дамба не выдержала напора: подмосковные дороги затопило
- Газовые аферисты навязывают датчики, угрожая отключить плиту
- Врач подделывала справки о состоянии здоровья пилотов
- Данные о пользователях Wi-Fi в метро утекли в Сеть
- Приставы научились вылавливать злостных должников на дорогах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси