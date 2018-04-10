К Сирии идет атаковавший авиабазу Шайрат американский эсминец

К восточному побережью Средиземного моря идет американский эсминец Porter. Год назад, 7 апреля 2017 года он атаковал крылатыми ракетами сирийскую авиабазу Шайрат. На ней якобы были запасы химоружия. Теперь сценарий с несуществующим химоружием и химатаками повторяется.

События годичной давности развивались так: сначала сирийская оппозиция заявила 4 апреля 2017 года о химической атаке в провинции Идлиб. Якобы в Хан-Шейхуне жертвами применения зарина стали 80 человек, а еще две сотни мирных жителей пострадали, напоминает РИА Новости. Москва призывала к тщательному расследованию инцидента и выезде на место экспертов.

Но к России не прислушались. США заявили о вине Дамаска за гибель людей. При этом Сирия весь свой химический арсенал вывезла со своей территории и уничтожила под контролем международной Организации по запрету химоружия (ОЗХО). Вашингтон никаких доказательств виновности Дамаска не представил, но в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат. Якобы с ее территории вылетел самолет, сбросивший бомбу с химоружием. По сирийской авиабазе были выпущены 59 ракет "Томагавк". Четыре человека погибли, более десяти получили ранения.

Теперь президент САШ заявил о том, что Москва и Тегеран поддерживают Башара Асада, а тот применил химоружие в городе Дума. Якобы на район Восточной Гуты была сброшена бомба с бочкой хлора. Инсценировку этого на видео сняли так называемые "Белые каски". Трамп возложил ответственность за несуществующее применение химоружия в пригороде Дамаска лично на президента России Владимира Путина. Он пообещал наказать "виновных", отметив. Что Пентагон имеет много военных вариантов ответа. После этого к берегам Сирии на расстояние 100 километров подошел американский эсминец Donald Cook.

При этом еще 13 марта 2018 года Генштаб Минобороны России, а затем МИД России и постпред России при ООН Василий Небензя предупреждали о готовящейся в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Москва заранее предупредила о планах США использовать эту провокацию для удара по Сирии.

Турецкая газета Yeni Şafak пишет, что Вашингтон ударит по 22 целям на территории Сирии. Бомбардировкам будут подвергаться военные базы в районе Хомса, Дамаска, Тартуса, Хамы, Эль-Хасаки, Дейр-эз-Зора и Ракки, а также военные аэродромы. В том числе цели находятся и у российской базы ВМФ в Тартусе. Москва предупредила, что если такой удар последует, то уничтожены будут не только на несшие его ракеты, но и объекты их старта.