Патриарх Кирилл: Сергиев Посад может стать русским Ватиканом

Сергиев Посад может получить особый статус как русский Ватикан. Об этом объявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Предстоятель РПЦ рассказал, что ему поступают предложения о существенной реорганизации Сергиева Посада. Он напомнил, что во многих государствах есть города, которые являются духовными центрами, "имеющими значение для всего народа как в духовном, так и в историческом смысле этого слова". Как сообщает РИА Новости, в пример он привел Ватикан (центр Католической церкви) и британский город Кентербери (центр Англиканской церкви).

"Среди нашей общественности, представителей и местной, и федеральной власти стали возникать идеи, связанные с тем, чтобы попытаться придать и городу Сергиеву Посаду особый статус, и, конечно, в связи с этим провести серьезную реконструкцию города", — сказал Патриарх.

По его словам, реконструкция должна быть направлена на сохранение памятников и "создание более благоприятной среды обитания людей". Также она должна подчеркнуть особый исторический и духовный статус города, так как святыни Сергиева Посада имеют "очень важное значение для всего народа, для нашего национального самосознания".

Троице-Сергиева лавра была основана в XIV веке Сергием Радонежским. Она является одной из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейшим центром духовного просвещения и культуры. Попечительский совет Троице-Сергиевой лавры был создан в 2001 году указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Сегодня сопредседателем попечительского совета стал глава Ростеха Сергей Чемезов.