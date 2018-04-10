НАСА опубликовало виртуальную экскурсию по Луне. Видео

Представители НАСА опубликовали виртуальный тур по наиболее живописным районам Луны. Ролик с прогулкой по спутнику Земли сопровождается музыкой Скотта Гудмана, Бенджамина Краузе и Фредерика Вьедмана.

Опубликованное ниже видео сделано в разрешении 4К. Оно позволяет рассмотреть обнаруженные учеными завораживающие объекты лунной поверхности с потрясающей четкостью.

Ранее сообщалось, что Илону Маску могут запретить публиковать фото и видео с земной орбиты.