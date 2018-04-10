США отправляют к берегам Сирии ударную группу ВМС во главе с "Гарри Трумэном"

США направляют в Средиземное море ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", сообщает издание Stars&Stripes (ежедневная газета министерства обороны США).

В состав ударной группы также войдут ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", позднее к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего в составе группы около 6,5 тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что к берегам Сирии движутся американские эсминцы. Donald Cook, на борту которого могут быть размещены до 96 крылатых ракет "Томагавк", находится примерно в 100 километрах от сирийского города Тартус. Эсминец прибыл накануне из кипрского порта Ларнака.

По информации турецкой газеты Hurriyet, к эсминцу несколько раз приближались самолеты российских ВКС, однако Пентагон эту информацию опровергает.

Также сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в министерстве обороны США сообщила, что в течение нескольких дней к берегам Сирии подойдет второй американский ракетный эсминец — Porter. Откуда Porter возьмёт курс – не уточняется. Однако известно, что он базируется в Испании, в городе Рота, на побережье Атлантического океана. Год назад, в апреле 2017 года, "Портер" под управлением капитана Андрии Слау, участвовал в нанесении удара по правительственной базе Шайрат в Сирии. Это случилось после того, как Штаты возложили ответственность на сирийские власти за якобы применение химоружия в Хан-Шейхуне.