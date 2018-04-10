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Конфликт в Сирии 22 минуты назад

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10 апреля 201820:45 Валентин Богданов

"Рыбы-мутанты в мутной воде": Небензя предупредил, чем заканчивается вмешательство США

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Уже через два часа Совет Безопасности ООН обсудит проекты двух резолюций по Сирии. Первая, предложенная Россией, требует провести в городе Дума беспристрастное расследование. Во второй (за авторством США) содержатся призывы наказать сирийские власти, не дожидаясь выводов экспертов. Совбез уже собирался по этому вопросу накануне, но конструктивного разговора не получилось. И причина состоит в поведении американской стороны, которое, по словам нашего постпреда Василия Небензи, "перешло границы допустимого".

Дональд Трамп остается в Белом доме. Саммит Америк в перуанской Лиме, на который президент США собирался, пройдет без него. В Вашингтоне проходят обыски в офисе трамповского адвоката Майкла Коэна. Возможный удар по Сирии хозяин Овального кабинета тоже хочет подготовить в его стенах. Мнение ООН (о ситуации в Восточной Гуте спецпосланник генсека доложил накануне Совбезу) американцы пропустили мимо ушей.

"Организация Объединенных Наций не может самостоятельно проверить или определить ответственных за эту атаку. Но мы призываем все стороны продемонстрировать высшую степень сдержанности и предотвратить любую эскалацию или конфронтацию в будущем", — заявил специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан Де Мистура.

Но Вашингтон ищет обострения. Вслед за военным ультиматумом следует ультиматум дипломатический. США вынесли на рассмотрение Совбеза резолюцию о возобновлении совместного расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Шансов на принятия в таком однобоком виде у документа практически нет. Да только не в принятии цель. Народ Сирии Америка готова защищать по своему усмотрению. И, видимо, до последнего сирийца.

"Мы находимся на краю опасной пропасти. Мир когда-то объединяло то, что химическое оружие считалось великим злом, а сейчас его использование становится нормой. Международное сообщество не должно этого допустить. Мы выше того, чтобы показывать фотографии мертвых младенцев, и призывов к совести. Мы достигли момента, когда мир должен увидеть свершение справедливости. История запомнит это как момент, когда Совет Безопасности либо выполнит свои обязательства, либо продемонстрирует абсолютную и полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае Соединенные Штаты ответят", — подчеркнула постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Вашингтон в таком случае ждут тяжелые последствия. Об этом предупредил коллегу российский постпред Василий Небензя. Руководителей западных стран никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов. Впрочем, и в роль следователей явно не по ним.

"Никто из наших западных коллег не хочет слышать и слушать объективную информацию. Никто не подвергает никакому сомнению только одну версию произошедшего. Какое там расследование? Зачем оно вам? Вы обвинили Дамаск в химической атаке не только до расследования, а до того, как об этом инциденте стало известно. Вас не убеждает информация, которую мы сегодня вам предоставили. Вы этого просто не желаете слышать. Вам же сказали: нет свидетельств применения химоружия вообще. Нет ни следов химии, ни убитых, ни раненых, ни пораженных, никто не обращался в госпитали. Кадры, которые видели, это очевидно постановка, в которой так преуспели "Белые каски", — указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Этот киноконвейер фейков ("каски" уже прокалывались, выложив в Сеть ролик с подготовкой съемок одной из серий своего химического сериала) необходим для поддержания хаоса, в который Ближний Восток погрузили геополитические эксперименты Запада. Попытки навести там порядок натыкаются на потоки клеветы и оскорблений.

"Даже во времена холодной войны такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли, — почеркнул Небензя. — Что дальше? Отсутствие у вас внятной стратегии по любому вопросу вызывает недоумение не только у нас. Оно вызывает недоумение у большинства сидящих в этом зале. Просто они не решаются открыто вам его задать. После вас везде, куда вы заходите, к чему вы прикасаетесь, остается хаос, в мутной воде которого вы стараетесь выловить какую-то рыбу. Но ловятся только рыбы-мутанты".

 

Провокация в городе Дума очень напоминает прошлогодний инцидент в Хан-Шейхуне. Еще до того, как о нем стали трубить все те же "Белые каски", американские эсминцы Ross и Porter вышли на огневые позиции в Средиземном море в ударной комплектации с увеличенным запасом "Томогавков" для атаки на авиабазу Шайрат. Теперь и вовсе погнались сразу за двумя зайцами.

"Субботний фейк из Думы имеет целью, в том числе, переключить внимание общественности с водевиля о деле Скрипалей, в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта. Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и конкретных ответов на поставленные вопросы и попутно заметают следы", — сказал российский постпред.

Таким путем можно дойти и до того, что газ "Новичок" мог быть доставлен в Солсбери прямиком из Сирии. Иронизируя над разрастающимся абсурдом, Василий Небензя предположил, что британские спецслужбы могли бы решиться и на подобный ход. Говоря же всерьез, наш постпред вновь призвал Запад вернуться в объективную реальность.

Россия предлагает представителям ОЗХО уже сегодня вылететь в Дамаск, чтобы на месте заняться расследованием предполагаемого инцидента в Восточной Гуте. Сирийские власти и российские военные готовы создать экспертам необходимые для работы условия.

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