Желтая папка премьера об экономике: Путин и Медведев обсудили отчет премьера Думе

Проанализировать выполнение майских указов и отдельно проработать те направления экономики, где за прошедший период не все удалось реализовать. С таким поручением Владимир Путин обратился к Дмитрию Медведеву. 11 апреля премьер выступит с ежегодным отчетом о работе кабинета министров перед Государственной думой. 10 апреля глава правительства на встрече с президентом представил основные тезисы подготовленного документа.

Доклад президенту — краткое содержание ежегодного отчета о работе правительства — уместился в компактную желтую папку. Президент просит премьера 2018 году не ограничиваться и представить парламенту более полную картину.

"Дмитрий Анатольевич, у вас завтра должен состояться отчет правительства, ежегодный отчет правительства перед Государственной думой. Спасибо за проект вашего доклада. Тем не менее, хотелось бы поговорить о том, что вы считаете приоритетным, отметить в выступлении перед депутатами Государственной думы. И я думаю, что не только за прошедший 2017 год, но, может быть, чуть поглубже взять, за последние несколько лет", — предлагает премьеру Владимир Путин.

"Картина эта получилась пестрой, потому что, это был очень сложный период. Начинали мы с периода восстановительного роста экономики, когда в общем и в целом все неплохо развивалось. Потом наступили очень значительные сложности, связанные как с внешними факторами, включая падение цен на энергоносители, а также в последствии введенными санкциями в отношении нашей страны, так и внутренними факторами, диспропорциями, которые накопились в российской экономике за прошедшие десятилетия", — ответил президенту Дмитрий Медведев.

Базовые экономические показатели на должном уровне. Это, например, рекордно низкая в новейшей истории страны инфляция: в марте — всего 2,4 процента, что позволило впервые опустить ключевую ставку до 7,25 процента и удешевить ипотеку и кредиты для бизнеса. Это и низкий уровень госдолга, важнейший фактор доверия к государству. Не стремительный, но все же рост ВВП в первом квартале 2018 года. Несмотря на внешние ограничения, деньги в бюджете на социальные расходы гарантированно есть.

"По итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объеме исполнены социальные обязательства. Вот все, что было поручено сделать президентом, что правительство принимало на себя в качестве ориентиров, все сделано", — уверенно заявляет Дмитрий Медведев.

Из задач майских указов президента премьер особо выделяет рост заработной платы в регионах. Сложности и диспропорции кое-где на местах остаются. Но в целом на плановые показатели выйти удалось.

"Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100 процентов удалось все сделать, поэтому я прошу проанализировать. И вместе с коллегами это нужно обсуждать", — еще раз повторяет Медведеву Путин.

"Мы это обязательно проанализируем, Владимир Владимирович. Там практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. Значит, вот эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать", — отвечает глава российского правительства.

Неплохие результаты в промышленности. Нефте- и газохимия, фармацевтика, высокие технологии.

В недавнем послании Владимир Путин неоднократно подчеркивает: "России необходим мощный технологический рывок. Если промедлим — отстанем и уже вряд ли догоним".

Теперь ключевой вопрос: где найти инвесторов для новых производств?

"В своем Послании вы обозначали тему инвестиций в основной капитал, поскольку пока, к сожалению, рост инвестиций в основной капитал достаточно вялый, и это задача, которую предстоит решать в самом ближайшем будущем", — демонстрирует понимание задач Медведев.

"Хорошо. Я желаю вам хорошей, позитивной и конструктивной работы с депутатами Государственной думы", — обращается к Медведеву Путин.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помимо итогов работы правительства за минувший год, президент и премьер также обсудили и актуальные вопросы состояния российской экономики на текущий момент.