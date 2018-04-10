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Отравление Скрипаля 1 час назад

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10 апреля 201821:16 Дарья Григорова, Александр Хабаров

Куда исчезла из больницы Юлия Скрипаль: в деле отравления в Солсбери прибавилось вопросов

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Российское посольство в Лондоне требует обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами. Кроме этого, в диппредставительстве ждут срочного подтверждения того, что все, что сейчас происходит с гражданкой нашей страны, делается по ее доброй воле. Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и увезли в неизвестном направлении.

Именно в стационаре окружного госпиталя Солсбери сейчас и должен находиться бывший агент британской разведки. Главврач утверждает, что он вышел из критического состояния, а значит, переведен из отделения интенсивной терапии. Но какой-то особенной охраны здесь нет.

Эксклюзивные кадры из больницы. Ясно, что пациентов в крупном госпитале — не одна сотня человек. Но за целый месяц пребывания Скрипалей в этих коридорах их или хотя бы охрану никто так и не запечатлел. А тут еще и Юлия Скрипаль покидает одну из этих палат тайно, под покровом ночи. Это только подпитывает и без того возникающие сомнения. Но главврач больницы утверждает: Сергей Скрипаль не только находится здесь, но и как его дочь идет на поправку.

"Мы выписали Юлию Скрипаль из районного госпиталя Солсбери. Я хочу пожелать Юлии скорейшего выздоровления. Это не означает, что ее лечение окончено, но прогресс — налицо", — отмечает директор окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард.

Не исключено, что перед тем, как Сергей и Юлия Скрипаль исчезнут из Великобритании, чудом выздоровевших жертв загадочного покушения используют для предъявления новых обвинений в адрес России.

Британские таблоиды уже сообщают, что Юлия намерена запросить политическое убежище в Соединенном Королевстве. Посольство России в Великобритании уже заявило, что дипломатам необходимо подтверждение, что все, что происходит с гражданской России Юлией Скрипаль, — по ее доброй воле.

Удивительно, но чем дальше продолжается это расследование, тем больше возникает вопросов к тому, что же на самом деле произошло в центре Солсбери 4 марта 2018 года.

До сих пор нет ни одно фото или видеосвидетельства того момента, когда Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили на скамейке рядом с торговым центром. Единственная фотография сделана, когда их уже отсюда увезли. Территория еще не оцеплена, полицейские в обычной форме. Если это действительно было нервно-паралитическое вещество, от которого потом здесь отмывали каждый метр, то почему помимо самих Скрипалей пострадал всего один человек — сотрудник полиции, пришедший им на помощь?

И до сих пор не объявлено, где именно он отравился: на месте происшествия или уже дома у бывшего полковника. Дестини Рейнолдс работает в магазине, который от злополучной скамейки буквально в двух шагах. В то воскресенье она услышала шум на улице и выбежала посмотреть, что происходит. Вокруг отравленных уже собралось несколько человек. Один из них даже пытался оказать Юлии Скрипаль первую помощь.

"Там была группа примерно из восьми человек. Мне показалось, что они растерялись и не знали что делать. В тот момент шел дождь, и кто-то держал зонтики над пострадавшими. Они просто ждали, когда приедут профессиональные врачи, которые знают что делать. Кто-то пытался оказать первую помощь. Девушку положили на землю. Я не помню, чтобы кто-то занимался ее отцом. Было очевидно, что из них двоих она в самом тяжелом состоянии. У нее руки тряслись над головой, она произносила что-то несвязное", — рассказывает сотрудник магазина в Солсбери Дестини Рейнолдс.

Дестини вспоминает, что врачи и полиция появились примерно через 10 минут. И по-прежнему, ни у кого из них не было специальных защитных костюмов.

"Все были в обычной униформе. И врачи, и полицейские. Я думаю, что никто ничего не знал. Охранник, который стоял там, сказал, что у мужчины и женщины, похоже, какой-то приступ", — добавляет Дестини Рейнолдс.

В первые дни можно было свободно подойти к ресторану, где обедали Скрипали. Возле их дома дежурила одинокая патрульная машина и две девушки-полицейские охотно позировали фотографам. Забор вокруг появился после заявлений о том, что наивысшая концентрация отравляющего вещества была обнаружена именно на входной двери.

"Различные правительственные источники запутали ситуацию до невозможного, они противоречили сами себе. Например, главный врач Салли Дейвис посоветовала жителям Солсбери, посещавшим ресторан, где обедали Скрипали, сдать в чистку и даже уничтожить одежду. И в то же время она заявляла, что никто не может пострадать", — находит очередное несоответствие в этой истории профессор, глава департамента международных отношений университета города Бата Билл Дуроди.

Наконец, совершенно невероятная по своей жестокости история с домашними животными Скрипалей. Одного из котов уничтожили в секретной лаборатории Портон-Даун, морские свинки умерли от голода. Хозяин ветеринарной клиники, который наблюдал за питомцами бывшего полковника, неоднократно предлагал полиции свою помощь.

В клинике сейчас отказываются от интервью, ссылаясь на конфиденциальность информации о клиентах. Зато здесь выпустили небольшой пресс-релиз.

"Мы связались с полицией и лабораторией Портон-Даун сразу же, как только услышали новости, что господина Скрипаля доставили в больницу. Мы хотели убедиться, что они знают о домашних питомцах Скрипаля, на случай, если они должны были быть направлены в карантин. Мы предлагали позаботиться о них. Но нам ни разу не ответили на наши запросы", — написано в этом пресс-релизе.

В британской прессе уже появились сообщения о предстоящем сносе дома Скрипалей. Подходы к нему, по-прежнему, перекрыты полицией. Эти кордоны, по всей видимости, здесь надолго. Скотланд-Ярд заранее пообещал, что расследование продлится не один месяц. О том, когда будут обнародованы его результаты, сейчас вообще никто не говорит.

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