В Курчатовском институте работают по завету основателя - мыслят на 100 лет вперед

Крупнейший научный центр страны — всемирно известный, легендарный Курчатовский институт отмечает юбилей. Ему исполняется 75 лет. Секретная лаборатория, созданная в 1943 году специально для разработки ядерного оружия, сегодня — ведущий центр передовых научных технологий. Поздравить коллектив нынешней "фабрики науки" приехал Владимир Путин.

На этой установке выращивают сверхпроводящие кабели новых поколений. Они подобно селекционерам создают наночастицы, которые сделают сигнал сотовой связи сильнее, а Интернет — быстрее.

"Сети 5G – это то, что будет рядом с нами в следующие 5 и 10 лет, и захватит весь окружающий нас мир", — пояснил Иван Майборода, младший научный сотрудник отдела прикладных электронных структур Курчатовского института.

А вот новую эру в медицине открывают биоразлагаемые полимеры. На них человеческие клетки можно высаживать, как рассаду на грядку. И буквально выращивать новый сосуд или желчный проток. Или вот кожу. Как и при жизни Курчатова — в его институте — сегодня уникальны все исследования. Они возможны благодаря таким лазерно-синхротронным комплексам.

Еще полвека назад это казалось научной фантастикой. Синхротронная мегаустановка позволяет ученым заглянуть внутрь любого вещества, понять строение материала на атомном уровне. Кольцо — ускоритель, где частицы разгоняются до скорости света. На самом деле, эта станция является лишь частью огромной системы, где с помощью моделирования атомов обычные вещи наделяют особыми, лучшими свойствами.

Только великие научные державы могут позволить себе такие установки — вокруг нее и образовался — центр нано, био, инфо и когнитивных технологий. Поздравляя с 75-тилетием коллектив легендарного "Курчатника" — так между собой здесь называют Курчатовский институт — Путин говорит о том, как важна для всей страны их работа. И вспоминает слова самого Курчатова.

"Игорь Васильевич Курчатов говорил — в любом деле важно определить приоритеты, иначе второстепенное, хотя и нужное, отнимет все силы. Делайте в своей работе, в жизни только самое главное, а главное для нас вами сегодня , это добиться настоящего прорыва, использовать технологический прогресс для повышения благополучия людей. В ближайшие годы в науке мы должны реализовать национальный проект, который по своему масштабу, историческому значению для страны должен быть с атомным и космическим проектами", — поставил задачу президент РФ.

Прославившийся на весь мир разработками в области атома Курчатовский институт развивает новые направления. Обеспечивая тот самый технологический прорыв, о необходимости которого Путин говорил и в своем недавнем послании.

Был в нем тогда еще один — особенный — блок.

"Как вы наверняка обратили внимание, в послании я подробно говорил о новых образцах стратегического оружия России, которого сегодня нет ни у одной страны . В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт. Мы смогли создать такие разработки только потому, что у России есть мощная фундаментальная наука, передовая исследовательская , технологическая, промышленная база. И главное, максимальный кадровый потенциал", — отметил Путин.

За 75 лет Курчатовский институт прошел путь от создания разрушительного оружия — до спасительной для человечества ядерной медицины. Еще один шаг в будущее — таргетные лекарства. Сейчас именно это — одно из приоритетных направлений. Нанокапсулы доставят препараты точно в цель — например, в раковую опухоль.

Чтобы вместе развивать и фундаментальную, и прикладную науку — руководители института и Академии наук сегодня подписали соглашение. Вместе академики продолжат работу и над созданием установок класса "Мегасайнс". В подмосковном Протвино, Новосибирском академгородке. Снова активно занимаются наукой в Крыму.

"Наука не должна быть сосредоточена в каком-то отдельном институте или субъекте федерации. Мы должны стремиться к тому, чтобы по всей России формировались точки притяжения людей, которые увлечены идеей технологического прорыва, наших молодых исследователей, ученых с мировым именем из других стран, в том числе, наших соотечественников", — сказал глава государства.

Президент уверен: нужно повышать социальный статус конструкторов и инженеров. Так что еще одна стратегическая задача — поддержка молодых ученых.

Разговор о будущем всей российской науки, где равнение — на космические технологии. Про космос Путину сегодня тоже рассказали. Орбитальная группировка малых спутников поможет решить многие проблемы большой страны с ее протяженными границами.

И даже в самых непростых условиях — это уже слова президента — финансирование науки — будет. И в ближайшие годы вырастет в полтора раза. Особенно тех проектов, которые окажутся успешными.

"Необходимо создавать дополнительные стимулы для вложений бизнеса в исследования и разработки для деятельности крупных и малых высокотехнологичных компаний. Словом создать такой инвестиционный климат, чтобы запустить настоящий технологический бум. Запустить его нужно обязательно", — отметил Владимир Путин.

И судя по тому, как здесь строят науку будущего, этот бум случится совсем скоро. Ведь главный принцип Курчатова — мыслить на столетие вперед — тут и сегодня принцип всей работы.