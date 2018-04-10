Триумф Хабиба Нурмагомедова: родина встретила чемпиона овациями

Около двух тысяч болельщиков встретили непобежденного бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, вернувшегося в Дагестан. Он стал первым россиянином, который завоевал титул Абсолютного чемпиона бойцовского чемпионата в легком весе.

Чтобы встретить Орла (это прозвище Хабиба) на родной земле, фанаты ждали его прилета почти час. Но разве сравнится это ожидание с тем, сколько ждали этого успеха сам Хабиб и его семья, особенно отец. Возможно, поэтому пояс сейчас именно на его плече, как дань уважения от сына за годы подготовки и наставлений.

С флагами, но главное в папахах — национальном головном уборе горцев, который благодаря Хабибу узнают во всем мире. Под бурные овации поклонников победитель самой престижной бойцовской организации в мире благодарит за поддержку и признается, что ему не хватало этой атмосферы, наполненной ритмами лезгинки, но главное — людей.

"Когда рядом с тобой такая команда, такое количество близких людей и болельщиков по всему миру, у меня просто не было права на ошибку", — сказал Хабиб.

Дальнейший путь российского чемпиона настолько же очевиден — нужно защищать свой пояс, насколько и сложен. Ведь пытаться забрать этот титул и нанести первое поражение чемпиону будут лучшие из лучших. Противостояние это, как показали последние дни, идет не только в клетке, но и за ее пределами. Впрочем, главное испытание пройдено, и пояс в России.

Многие из тех, кто пришел поддержать Хабиба, отмечали даже не столько его спортивные навыки, сколько сильный характер, который помог ему преодолеть прошедшую неделю. И это неудивительно. Сам Хабиб часто говорил, что бьется за наследие. Теперь это наследие вписано в историю.