Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко пропустит чемпионат мира

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко пропустит чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Причиной стало повреждение, которое нападающий получил в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо Эвеланш".

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд в своем аккаунте в Twitter сообщил, что российскому форварду даже потребуется операция.

"У Тарасенко вывих плеча, -написал он. — Операция запланирована на среду. Ожидается, что он вернется в строй к началу следующего сезона".

Tarasenko says he has a dislocated shoulder. Surgery planned for tomorrow in St. Louis. Expects to be back for the start of the season. #stlblues