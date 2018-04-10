Эмери после отставки из "ПСЖ" может возглавить "Реал Сосьедад"

Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери может возглавить испанский "Реал Сосьедад". Это произойдет в случае своего ухода специалиста из парижской команды. Баскским клубом сейчас руководит Иманоль Альгвасиль.

Нынешний спортивный директор "Реала Сосьедадад" Роберто Олабе и Эмери знакомы друг с другом много лет, отмечает "Спорт-экспресс". А единственным фактором, который может помешать сделке, являются финансовые запросы 46-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" активно ищет замену Эмери. В чиле кандидатов назывались Томас Тухель и нынешний наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.