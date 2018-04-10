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10 апреля 201821:10

Панарин купил олимпийский автомобиль Ковальчука

bluejackets.ice.nhl.com

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" стал покупателем автомобиля BMW X5, который был вручен форварду санкт-петербургского Илье Ковальчуку за победу на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Ранее Ковальчук выставил машину на продажу и заявил, что намерен отдать вырученные от продажи деньги на благотворительность. Цена, которую нападающий просил за автомобиль, составляла 7,1 миллиона рублей.

"Спасибо Артемию Панарину , именно он купил машину", — написал Ковальчук на своей официальной странице в Instagram.

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