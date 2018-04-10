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10 апреля 201821:43 Максим Мовчан

Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс

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Реалити-шоу в душе. Житель Тюмени тайком установил скрытую видеокамеру в общей душевой дома и подглядывал за своими соседями. Подглядывать за своими соседями молодому человеку из Тюмени казалось очень привлекательным занятием. Настолько, что он попал под уголовную статью. Оказалось, что в общей душевой многоквартирного дома мужчина установил скрытую камеру наблюдения и снимал на видео все, что там происходит.

Где эта улица, где этот дом теперь пытаются выяснить сотни тюменских любителей подглядываний. Обычный, казалось бы, многоквартирный объект рискует превратиться в место эротического паломничества. Еще бы, там живут полюбившиеся некоторым горожанам актеры интимного жанра. Вот только сами о своей славе герои жанра не догадываются. Они стали жертвами кибер-вуайериста. Молодой находчивый человек установил в общей душевой скрытую камеру и каждый вечер наслаждался пикантными видео.

Казалось бы, какое удовольствие наблюдать за "непрофессионалами" эротического кино в самых неприглядных позах? Изображать из себя красавиц в общественных душевых они явно не планировали. Но 33-летнему ценителю, по словам психологов, роскошные девушки в профессиональных студиях уже приелись. Ему подавай запретный плод!

"Есть такой момент: а вдруг меня найдут, а вдруг меня схватят за руку7 Это когда человек воровал конфеты из комода и ждал, что у него будет полноправное наказание. Столько эмоций, столько энергии поднимается в этот момент", — поясняет врач-психотерапевт Анна Куликова.

Все детали фиксировали камеры с высоким разрешением. Куда и как утекали ролики, сейчас выясняют следователи. В подавляющем числе случаев — это высокодоходный бизнес. Как ни странно, желающих за деньги посмотреть на эротическое реалити-шоу хоть отбавляй.

Замаскировать скрытую камеру в душевой или туалете — дело техники. А она в последнее время для этого дает все возможности. Устройства настолько крохотные, что предстать крупным планом в эротической саге можно даже всего лишь нагнувшись к раковине, чтобы умыться.

А если устройство будет спрятано в туалете или ванной комнате? Актриса с обширной фильмографией Елена Беркова не понаслышке знает, как сложно четко отыгрывать длинные мизансцены. Работа на съемочной площадке — огромный стресс. Но там всегда поддержат режиссеры и даже трудолюбивые операторы. А здесь — все сама.

"Если вы, например, арендуете жилье, оно не ваше, тоже можно предполагать исход событий: уже страшно кого-то впускать к себе в дом. Очень часто узнают и мой телефон. Звонят пранкеры всякие, пытаются кого-то подослать, взломать", — перечисляет ужасы популярности Елена Беркова.

Купить всевозможные шпионские гаджеты в Интернете проще простого. Камеры, замаскированные под другие предметы, запрещены. Но если есть спрос, будет и предложение.

"Кто-то из продавцов говорит, что это спорткамеры, Кто-то говорит, что это камеры-регистраторы, кто-то просто — что обычная камера, а кто-то — что это шпионские камеры!" – перечисляет возможности блогер.

Настольные часы, брелоки, очки и даже лампочка! Попробуй, догадайся, что ей тебя снимают!

- Камера лампочки — это многофункциональное хайтек устройство, которое записывает видео, делает фотки. У нее ночное видение, обнаружение движения и сохранение записи.

Несмотря на все запреты, закупиться и стать автором своего эротического шоу можно и в самом сердце столицы. Торговый центр, где продают технику, пестрит рекламой: системы видеонаблюдения на любой вкус, кошелек и размер.

- Шлейф просто прячется. По Wi-Fi ее цепляете. Она полностью автономная. Как считывается сигнал? По Wi-Fi удаленно. Сколько такая стоит? 10 тысяч рублей.

Продавцы увлеченно показывают товар. Пара секунд, и изображение уже на большом экране. Говорят, удобно, чтобы следить за сотрудниками. Об уголовной ответственности за продажу и использование упоминать забывают.

"До двух лет лишения свободы. В случае, если будет съемка порнографических материалов с несовершеннолетними, то в данном случае будет другая ответственность – уголовная, до 10 лет лишения свободы", напоминает адвокат Вадим Кутиков.

В ближайшее время следователи изучат все ролики авторства тюменского наблюдателя и завершат расследование. А суд решит, сколько лет сокамерники будут иметь в соседях любителя подглядывать.

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