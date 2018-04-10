"Белогорье" выиграл Кубок Европейской конфедерации волейбола

Российский волейбольный клуб "Белогорье" из Белгорода стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В ответном матче финальной серии "Белогорье" на гостевой площадке победил турецкий "Зираат Банкаси" со счетом 3:2.

Победа получилась волевой. По ходу встречи российский клуб уступал по партиям со счетом 0:2, но сначала смог сравнять счет и гарантировать себе Кубок, а затем и вырвать победу.

Первая встреча в Белгороде завершилась победой российского клуба со счетом 3-0. "Белогорье" второй раз становится обладателем трофея. Ранее команда побеждала в финале Кубка ЕКВ в сезоне-2008/09. Турнир является вторым по значимости клубным волейбольным соревнованием в Европе после Лиги чемпионов.