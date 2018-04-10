На северо-востоке Москвы рядом с "Ашаном" горит склад

На северо-востоке Москвы горит склад.

Информация о возгорании на улице Веткина поступила около 21:30. Как сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС, загорелся металлический одноэтажный ангар на общей площади около 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Возле склада расположен торговый центр "Капитолий Марьина Роща", в котором находятся кинотеатр, магазины, кафе, а также "Ашан-Сити".