Военный эксперт: химия тут ни при чем - будет нанесен удар

Есть все основания предполагать, что решение о нанесении ударов по объектам в Сирии президентом США уже принято. Сейчас происходит оперативное развертывание средств для удара. В Средиземное море к берегам Сирии направляется ударная группа ВМС во главе с авианосцем Harry S. Truman. Эти сведения в программе "60 минут" подтвердил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Однако не до конца еще решен вопрос о том, кто примет участие в нанесении удара по Сирии. "Будет ли это международная коалиция, или США ограничатся своими силами. Но похоже, что все ведущие мировые державы примут участие в ударе по объектам на территории Сирии", — предполагает Ходаренок.

Военный эксперт считает, что предполагаемая химическая атака -– всего лишь предлог для США совершить удар.

Что бы ни сделал Асад, он виноват изначально. И никакая химия тут ни при чем – будет нанесен удар. Самое важное, как нам поступить в этом случае: отвечать или не отвечать. Не отвечать – значит расписаться в своем военно-политическом бессилии и списать себя со счетов в качестве военно-стратегического игрока на международной арене. Если отвечать, можно легко встать на грань большой войны. Оба варианта не совсем благоприятны для нас. Но если совсем не отвечать – это огромные репутационные потери.

"Конечно, мизерная возможность для каких-то политических маневров еще остается. Я полагаю, что ответы у нашего руководства на эти вопросы есть, но обстановка очень тревожная, и исход ее неясен", — подытожил Михаил Ходаренок.

По данным газеты The Wall Street Journal, Белый дом приступил к "подготовке почвы" для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о том, что якобы 7 апреля в окрестностях города Дума было применено химическое оружие. Вашингтон обвинил в атаке официальный Дамаск. Удар по Сирии США намереваются нанести в ответ на якобы проведенную официальным Дамаском химическую атаку в городе Дума.