Цукерберг начал давать показания Сенату США по утечке в Facebook

В юридическом комитете сената США начались слушания с основателем и руководителем крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Как передает РИА Новости, он должен отчитаться о том, почему в его соцсети произошла утечка данных на 87 миллионов пользователей.

Эксперты считают, что скандал с Facebook приведет не только к внушительному оттоку пользователей, а ни много, ни мало, глобальному изменений правил игры в сфере регулирования социальных сетей в Интернете.

Проблемы у Цукерберга начались 16 марта, когда социальная сеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Цукерберг принес извинения за то, что компании не удалось обеспечить для пользователей сервисов Facebook должную степень защиты персональных данных.