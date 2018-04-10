Белый дом: США рассчитывают нанести удар по Сирии с другими странами

"Мы продолжим работать с нашими партнерами, определяя, каковы будут наши последующие шаги", — рассказала о американских действиях пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Вашингтон ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Терезой Мэй и лидерами других стран, чтобы совместно нанести удар по Сирии. До 11 апреля пообещал принять решение об ударе по Сирии за подозрения в химатаке Думы президент США Дональд Трамп, напоминает РИА Новости. Трамп уже провел переговоры по телефону с Мэй и Макроном.

При этом Трамп изучает все варианты действий в Сирии. Администрация Белого дома работает с американскими союзниками и командой по нацбезопасностью, чтобы определить "лучшие решения для действий".

Заявления о применении 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте химоружия сделали сирийские "Белые каски". Они утверждают, что при бомбардировке города использовались бомбы с хлором. Якобы погибли десятки человек, а в больницы с признаками отправления попали местные жители.

МИД России назвал эти заявлений фейком и информационным вбросом. Минобороны России неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия. При этом российские военные специалисты никаких следов применения химоружия в Думе не нашли. Дамаск пригласил с инспекцией экспертов Организации по запрету химоружия.