Баскетбол. "Локомотив-Кубань" уступил в первом финальном матче Еврокубка

В Краснодаре стартовала финальная серия до двух побед баскетбольного Еврокубка. В первом матче "Локомотив-Кубань" на своей площадке в овертайме уступил турецкой "Дарюшшафаке". Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 78:81.

Самым результативным игроком встречи стал игрок "Дарюшшафаки" Скотти Уилбекин, на счету которого 24 очка. У краснодарцев 18 баллов за результативность набрал Дмитрий Кулагин.

Счет в серии до двух побед стал 1:0 в пользу турецкого клуба. Второй матч серии пройдет 13 апреля в Стамбуле.