Василий Небензя: "Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных?"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал американский проект резолюции о механизме расследования химатак в Сирии.

"Зачем вам механизм, когда вы уже назначили виновных? Вы не хотите слышать, что в Думе не обнаружили следов химической атаки", — заявил российский дипломат.

Это все напоминает какое-то весеннее обострение.

"Год назад все развивалось по такому же сценарию, — напомнил Небензя. — Обвинения в атаке в Хан-Шейхуне и — ракетный удар".

Вашингтон держит в напряжении международное сообщество уже несколько дней, отметил Небензя. Он также отверг обвинения США в том, что Россия кого-то покрывает в Сирии.

Напротив, это США, по его словам, покрывают террористические группировки.

Россия не поддержит американский проект, заключил Небензя. "Россия применяет вето, чтобы защитить международное право, мир и безопасность, чтобы не дать вовлечь Совет Безопасности в авантюры США", — сказал он.

В итоге по итогам голосования Россия наложила вето на американский проект резолюции СБ ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии.

За проект было отдано 12 голосов членов Совбеза, два голоса — против (Россия и Боливия), Китай воздержался.

Россия — как постоянный член Совбеза — заблокировала документ, проголосовав против.

В свою очередь постоянный представитель США Никки Хейли призвала всех не поддерживать российский законопроект. "Призываю всех воздержаться или проголосовать против российского проекта", — сказала она. По ее словам, американский проект резолюции — это минимум, который может сделать Совбез в ответ на химическую атаку в Думе.

Заседание Совбеза транслируют телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.