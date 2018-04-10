Совбез не принял проект резолюции по расследованию химатак в Сирии, предложенный РФ

Российский проект резолюции СБ ООН о новом механизме по расследованию химатак в Сирии не получил необходимых 9 голосов в поддержку и не был принят. Предложенный документ поддержали шесть стран, в том числе, два постоянных члена Совета – Китай и Россия. Против высказались семь членов Совета, двое воздержались.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что предложенные Россией инициативы "не позволяли обеспечить по-настоящему независимое разбирательство обстоятельств потенциальных химатак в Сирии".

Голосование по российскому документу состоялось после рассмотрения американского проекта резолюции, принятие которого заблокировала Россия. За американский проект было отдано 12 голосов членов Совбеза, два голоса — против (Россия и Боливия), Китай воздержался.

Проект, предложенный Россией, отличался от документа США, которые настаивали на том, чтобы новый механизм определил виновных в использовании химического оружия в Сирии, а СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ.

Заседание Совбеза транслируют телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru .