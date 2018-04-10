"Ливерпуль" снова обыграл "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В Англии состоялся ответный матч четвертьфинального противостояния футбольной Лиги чемпионов. "Ливерпуль" на чужом поле снова одержал победу над "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал главного клубного турнира впервые за 11 лет. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первая игра в Ливерпуле завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Для прохождения в следующую стадию турнира клубу из "Манчестера" в ответной встрече нужно было забивать четыре мяча.

Хозяева начали матч активно. Уже на второй минуте после прострела Рахима Стерлинга счет открыл Габриэл Жезус, который возродил интригу и подарил болельщикам "горожан" надежду на проход дальше. Однако развить преимуществу в счете "Сити" в первом тайме не удалось. Команда атаковала большим количеством футболистов, создавала опасные моменты, но забить снова не смогла.

Встреча прошла при довольно спорном судействе главного арбитра испанца Антонио Матео Лаоса, который в первом тайме не засчитал гол Лероя Сане. В частности, с его решения часто не был согласен главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. После свистка на перерыв он вышел на поле и высказал претензии судье, после чего был удален и весь второй тайм смотрел с трибуны.

Во втором тайме "горожане" продолжили атаковать, но забить так и не смогли. "Ливерпуль" же ответил двумя контратаками, которые точными ударами завершили Мохаммед Салах (56-я минута) и Роберто Фирмино (77-я). В итоге "красные" стали первым полуфиналистом Лиги чемпионов, выиграв общее противостояние со счетом 5:1. Их соперник по полуфиналу определится позднее в результате жеребьевки.