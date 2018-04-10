Лига чемпионов. "Рома" разгромила "Барселону" и прошла в полуфинал

В Лиге чемпионов произошла сенсация. Первый матч четвертьфинального противостояния "Барселона" выиграла у "Ромы" со счетом 4:1 и выходила на ответную встречу в статусе безоговорочного фаворита. Однако в Риме каталонцы пропустили три мяча, уступили со счетом 0:3 и завершили борьбу в главном клубном турнире.

В составе победителей на Олимпийском стадионе голами отметились Эдин Джеко (6-я минута), Даниеле Де Росси (58-я, с пенальти) и Костас Манолас (82-я).

Римляне полностью переиграли "Барселону" на "втором" этаже и третий решающий мяч забили головой. Каталонцы по ходу встречи больше владели мячом (55% на 45%), но нанесли в два раз меньше ударов по воротам (8 против 16). Кроме того, "Рома" семь раз пробила в створ ворот Тер Штегена. Каталонцы же ответили только двумя точными ударами.

По сумме двух встреч счет получился равным – 4:4, однако "Рома" прошла дальше благодаря правилу выездного гола. Ее соперник по полуфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится 13 апреля.