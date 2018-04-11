Заседание Совбеза ООН приостановлено

Председатель Совбеза ООН и постпред Перу Густаво Меса-Куадра сообщил, что заседание Совета Безопасности приостановлено для консультаций по российскому проекту резолюции в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу.

Ранее российская делегация предложила принять резолюцию, поддерживающую отправку миссии ОЗХО в сирийскую Думу для проведения расследования. Однако постпред Швеции при ООН Олоф Скуг запросил проведение дополнительных консультаций по проекту.

Днем ранее шведская делегация предложила свой проект резолюции о расследовании произошедшего в городе Дума, передает РИА Новости.

Постпред России при ООН Василий Небензя "с недоумением" отнесся к предложению Швеции, так как российский проект, по словам российского представителя, основывается на предложенных Швецией пунктах. При этом Небензя напомнил, что предложения Швеции "были затоптаны в результате конфронтационных шагов США и ближайших союзников, решивших сбить фокус с вопроса о расследовании происшествия 7 апреля".