Погба заинтересован в переходе в "ПСЖ"

Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заинтересован в переходе во французский "Пари Сен-Жермен". Руководство "манкунианцев" готово отпустить 25-летнего француза за разумную сумму.

В свою очередь руководство парижан обсуждало возможный трансфер Погба, но пока не приняло окончательного решения, сообщает "Спорт-экспресс". Отмечается, что желание французского полузащитника перебраться в "ПСЖ" объясняется его дружбой с бразильским нападающим Неймаром.