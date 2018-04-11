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11 апреля 201805:17 (обновлено в 05:55)

В Хабаровске разбился вертолет Ми-8, шесть человек погибли

Лев Федосеев/ТАСС

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Главное управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 одной из авиакомпаний Хабаровского края. На борту находилось шесть человек, которые при крушении погибли. СКР подтвердил факт гибели людей.

При ударе о землю вертолет загорелся и пока продолжает гореть. Падение произошло в районе, где находятся частные жилые дома. Здания и сооружения, находящиеся вблизи крушения, не пострадали, передает "Интерфакс". Место происшествия оцеплено полицией.

По предварительной информации, вертолет совершал учебный полет. Установлено, что Ми-8 принадлежал авиакомпании "Восток".

Следствие рассматривает три версии крушения вертолета — непогода, ошибка пилота, техническая неисправность.

На месте крушения вертолета Ми-8 работают работают пять расчетов пожарных, шесть бригад скорой, пять экипажей полиции, спасатели МЧС и сотрудники Минтранса региона. В общей сложности к ликвидации последствий происшествия привлечены более 170 человек и свыше 50 единиц техники.

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