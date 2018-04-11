Российский проект резолюции в поддержку отправки миссии ОЗХО в Думу не принят

Российский проект резолюции в поддержку отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу не принят, так как не набрал необходимое количество голосов. Постпред Перу при ООН и председатель СБ ООН Густаво Меса-Куадро озвучил итоги голосования. Он сообщил, что "за" проект было отдано пять голосов, четыре голоса "против" и шесть воздержавшихся, передает "Интерфакс".

Ранее был отклонен и российский проект резолюции СБ ООН о новом механизме по расследованию химатак в Сирии. Предложенный документ поддержали шесть стран, в том числе, два постоянных члена Совета – Китай и Россия. Против высказались семь членов Совета, двое воздержались.