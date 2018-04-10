Члены Шведской академии покидают ее из-за секс-скандала и утечек

В Шведской академии, представители которой выбирают лауреатов Нобелевской премии по литературе, произошел раскол. Несколько участников престижного научного объединение покинули его из-за громкого скандала. Мужа одной из представителей академии обвинили в сексуальных домогательствах и разглашении имен лауреатов, сообщает шведское отделение The Local.

В центре общественного порицания оказался 71-летний фотограф, театральный режиссер и супруг состоящей в Шведской академии поэтессы Катарины Фростенсон Жан-Клод Арно. Первые обвинения в сексуальных домогательствах против него были выдвинуты еще в ноябре 2017 года. Восемнадцать женщин заявили, что Арно вел себя недопустимо, распускал руки или проявлял агрессию во время секса.

Этот скандал тут же ударил по Шведской академии, так как в престижном клубе Forum, которым владели Арно и его супруга, часто выступали литераторы, входившие в состав научного объединения. Кроме того, некоторые инциденты, о которых рассказывали предполагаемые жертвы фотографа, происходили в квартирах, принадлежавших организации.

В марте выяснилось, однако, что установить истину по некоторым обвинениям в адрес шведа невозможно. Сам он свою вину отрицает. Академия, тем не менее, разорвала с Арно все связи. Но на этом история не закончилась.

В апреле выяснилось, что Арно на протяжение многих лет разглашал имена Нобелевских лауреатов до того, как они были объявлены официально. К примеру, в 1996 году фотограф "рассекретил" присуждение награды Виславе Шимборской, в 2005-м — Гарольду Пинтеру, в 2015-м – Светлане Алексиевич, в 2016-м – Бобу Дилану.

С какой целью Арно разглашал эту информацию, неизвестно. По одной из версий, мужчина просто набивал себе цену, красуясь перед знакомыми и представителями СМИ. По другой, он сообщал эти сведения за деньги игрокам на тотализаторах. Адвокаты Арно вину своего клиента отрицают.

Шестого апреля три члена Шведской академии — бывший постоянный секретарь Петер Энглунд, писатель Клас Эстергрен и поэт Челль Эспмарк покинули организацию. В настоящий момент из 18 членов в работе академии принимают участие 13.

Следствие по делу Арно продолжается.