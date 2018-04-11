Вальверде: поражение от "Ромы" тяжело перенести

Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды от итальянской "Ромы" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу римлян. Это позволило им пройти дальше.

"Когда вы проигрываете таким образом, это всегда тяжело перенести, но это легко объяснить, сказав, что соперник был очень силен с первой минуты и до последней, — сказал Вальверде, которого цитирует РИА Новости. — Это болезненное поражение, вне всяких сомнений. У нас было желание победить, но в итоге осталось только одно оно. Мы оказались на обочине, но нет другого средства, кроме как пройти через это, нам предстоит пара трудных дней".