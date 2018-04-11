Гвардиола: надеюсь, "Ливерпуль" достойно представит Англию в полуфинале

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Ливерпуля". Ответная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "красных", которые по сумме двух встреч вышли в полуфинал турнира.

Кроме того, наставник "горожан" прокомментировал судейство, которым остался крайне недоволен. В перерыве Гвардиола был удален со скамейки запасных команды и досматривал встречу на трибуне.

"Это очень плотный по составу турнир, и влияние судейских решений серьезно ощущается, — отметил Гвардиола, которого цитирует РИА Новости. — Мы вернемся в Лигу в следующем сезоне. Большие поздравления "Ливерпулю", надеюсь, они достойно представят Англию в полуфинале".