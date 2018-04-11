В Альпах пропал владелец магазинов Obi миллиардер Хауб

В Альпах на границе Италии и Швейцарии пропал 58-летний немецкий магнат и руководитель группы Tengelmann, владеющей, в том числе, магазинами Obi, Карл-Эриван Хауб. Известный факт, что Хауб увлекался горными лыжами. О происшествии сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Известно, что Хауб пропал в зоне Червино 7 апреля утром, а последний сигнал его мобильного телефона был зафиксирован вечером того же дня, сообщает РИА Новости. Ведутся активные поиски магната, но, по словам координатора поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре, они усложняются неблагоприятными погодными условиями.

Семья Хауба, одна из самых богатых в мире по версии Forbes, выделила "значительную сумму" для поисков пропавшего родственника. По словам спасателей, в таких погодных условиях даже самые большие вложения не приносят пользы. При этом и спасатели, и близкие Хауба надеются на благополучный исход спасательной операции.