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11 апреля 201801:17

Джаафари: Сирия не позволит повторить в стране сценарий Ирака и Ливии

Global Look Press

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Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил на заседании Совбеза, что страна не позволит повторить иракского и ливийского сценария разорения и смены власти, передает РИМА Новости.

"Я бы хотел сказать западным странам — ваши угрозы агрессии, маневры, ложь и терроризм никогда не заставят нас, как одного из государств-основателей этой организации, свернуть с пути наших прав и выполнения наших обязательств в соответствии с национальной конституцией. Мы никому не позволим, постоянному или непостоянному члену Совета Безопасности, сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией".

"Они только и ждали этого вето для того, чтобы приступить к своей агрессии", — прокомментировал Джаафари присутствие кораблей западных стран в Средиземном море.

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