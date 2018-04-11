В Госдепартаменте появился еще один официальный представитель

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов сообщила о появлении заместителя. Кадровый американский дипломат Элизабет Фитцсиммонс приступила к временному исполнению обязанностей заместителя начальника пресс-службы Госдепартамента США.

"Я очень рада объявить о том, что у нас теперь есть временно исполняющий обязанности замначальника пресс-службы, и это моя коллега Элизабет Фитцсиммонс".

Науэрт сообщила, что Фитцсиммонс работала первым заместителем исполнительного секретаря при госсекретаре Джоне Керри, а также при госсекретаре Рексе Тиллерсоне. Кроме этого, ее новый заместитель занимала одну из руководящих должностей в Бюро по делам Южной и Центральной Азии, работала на Тайване, в Гонконге, Индии и Болгарии, передает ТАСС.

Сама Науэрт сейчас является и.о. замгоссекретаря по публичной дипломатии.