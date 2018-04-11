Сергей Тетюхин: победа в Кубке ЕКВ - жирная позитивная точка в моей карьере

Капитан белгородского волейбольного клуба "Белогорье" Сергей Тетюхин заявил, что победой в Кубке Европейской конфедерации волейбола поставил жирную позитивную точку в своей карьере. Ранее российская команда победила турецкий "Зираат Банкасы" в ответном матче финала турнира и завоевала трофей.

"Это долгожданная победа, которая нашему клубу и нашим болельщикам была необходима, — заявил Тетюхин, которого цитирует РИА Новости. — Это жирная позитивная точка в моей карьере! Я очень рад, и, как в молодости, эмоции переполняют. Я рад за команду! В ней есть настоящие люди, есть спортсмены с большой буквы".

Ранее 42-летний олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.