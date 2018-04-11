Небензя: США и их союзники не хотят расследования утверждений о химической атаке в Сирии

На заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отказ Вашингтона и его союзников поддержать компромиссный проект резолюции по Сирии свидетельствует о том, что они не хотят реального расследования утверждений о химической атаке в стране, и это вызывает беспокойство, так как существует опасность печальных событий.

"Непринятие этой резолюции — это, к сожалению, лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. И у нас это вызывает большие, большие опасения. Мы предложили совершенно невинную резолюцию, которая, тем более, практически полностью повторяла вчерашнюю шведскую. Я в затруднении понять, между каких строк этой резолюции Никки Хейли обнаружила нашу хитрость и коварство".

Комментируя заявления представителей США и Великобритании, Небензя призвал воздержаться от тех планов, которые озвучиваются лидерами этих стран, передает ТАСС.

На голосовании в СБ ООН ни один проект резолюций, предложенных Россией, не был принят.